Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılından itibaren her yıl 10 Ocak'ta kutlanan özel bir gündür. Gazetecileri onurladırmak adına kutlanan bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları bir araya getirdik. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel kutlama mesajları...
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
* Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
* Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
* Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.
* Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım.
* Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.
GAZETECİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
GAZETECİLER GÜNÜ
Dünyanın her yerinden,
Haber getirir bize.
Okur da öğreniriz.
Nerde ne olmuş diye.
Bir bakarsın savaşta,
Her zorlukla yarışır.
Bir ateş ortasında,
Gece gündüz çalışır.
Elinde kalem kağıt,
Nasıl da hızlı yazar.
Bazı gün de sırtında,
Kamera ile gezer.
Görevi toplamaktır,
İyi- kötü haberi.
Tarafsız yorum yapar,
Hiç üzmez kimseleri.
Gazeteci yorulmaz.
Bazı gün hiç uyumaz.
O işini çok sever,
Kimselere darılmaz.
GAZETECİNİN YÜREĞİ
Evet
Güzel günlerdi
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...
Yaşamak adına verdiğimiz kavgada
Haberci kaygılarıyla örüp dünyamızı
Memleketti ağladığımız kendi acılarımızdan öte
Bazen kızarak
Bazen sabırla ve umutla
Koparmadan gülleri
Kimsenin yarasına tuz basmadan
Karşılıksız fedakarlıklarla
Birbirimizi omuzladığımız
Zor günlerdi
Güzel günlerdi arkadaşım
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...
Bahadır Erdem Bülbül
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