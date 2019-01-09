salgın gibi yayılan hastalıkların başında tansiyon geliyor. Baş ağrısı, düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, kulak uğultusu, yorgunluk ve burun kanaması bu hastalığın en önemli belirtilerini oluşturuyor. Artık gençlerde hatta çocuklarda bile ortaya çıkabiliyor.tansiyonla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor... Tansiyon değerleri elbette kişiye göre farklılık gösteriyor. Ancak büyük tansiyonunaltında olması ideal tansiyon değeri olarak kabul ediliyor. Tansiyonun 140/90 mmHg'nin üzerinde olması, riski gösteriyor. Hastaların yüzde 50'sinin ailelerinde de hipertansiyon rahatsızlığı bulunuyor. Bu durum, hastalığın genetik faktörlere göre geliştiğini gözler önüne seriyor. Anti depresan ilaçları, soğuk algınlığı ve astım ilaçları, doğum kontrol hapları da hipertansiyona yol açıyor.