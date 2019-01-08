Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, önlenemeyen bir hızla yayılıyor. Modern çağın getirdiği hastalıkların başında gelen diyabet, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşama bağlı olarak gelişiyor. Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, tedavi edilmeyen diyabetin organlara zarar verdiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Genetik faktörler, obezite, yanlış beslenme, stresli hayat ve hareketsiz yaşam gibi faktörler, diyabete neden oluyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor. Sağlıklı bireylerde açlık kan şekerinin 100-110 mg/ dL arasında olması gerekiyor. Eğer kan şekeri 126 mg/ dL'nin üzerindeyse bu, diyabet hastalığına işaret ediyor.
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