Oscar’ın gizli Türk patronu

Çetin Durak, Washington'un en önemli Mason Locası Potomac'a girdi. Kısa sürede Üstad-ı muhteremliğe yükseldi. Daha önce ünlü oyuncu Adrien Brody ile yönetmen ve aktör Clint Eastwood gibi isimlerin ödül almasını sağlayan locanın, Oscar adayları seçici kurulunun başına geçti. Bloomberg'te görevli olan Çetin Durak, birçok başarılı proje ile yükselmeyi başardı. Ekip çalışmasına inanan 35 yaşındaki Çetin Durak'ın Hollywood'daki film yapımcıları tarafından da çok seviliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.