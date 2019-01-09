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’ın gizli Türk patronu

Oscar’ın gizli Türk patronu
Çetin Durak, Washington'un en önemli Mason Locası Potomac'a girdi. Kısa sürede Üstad-ı muhteremliğe yükseldi. Daha önce ünlü oyuncu Adrien Brody ile yönetmen ve aktör gibi isimlerin ödül almasını sağlayan locanın, adayları seçici kurulunun başına geçti. Bloomberg'te görevli olan , birçok başarılı proje ile yükselmeyi başardı. Ekip çalışmasına inanan 35 yaşındaki Çetin Durak'ın Hollywood'daki film yapımcıları tarafından da çok seviliyor.

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