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  • 08.01.2019 03:08

Denizli'de kar fotoğrafı çekmek isteyen bir kişi ölümden döndü

Denizli'de ormanlık alanda kar fotoğrafı çekmek için çıktığı seyir terasından dengesini kaybederek uçuruma düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bağbaşı Mahallesi Gözkaya mevkisindeki seyir terasına üç arkadaşıyla çıkan Şahin Cengiz (27), kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının fotoğraflarını çektiği sırada dengesini kaybedip uçuruma düştü.

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