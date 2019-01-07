Diyabetin riskini mezurayla ölçün

Bastırılmayan susama hissi, sık idrara çıkma, yorgunluk ve istem dışı kilo kaybetme... Tüm bunlar, modern çağın getirdiği hastalıklardan olan diyabetin en önemli belirtisini oluşturuyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişen bu hastalık, adeta bir salgın gibi yayılıyor. TAKVİM, okuyucularına ezber bozan bir yazı dizisi ile geliyor. Medical Park Fatih Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, diyabetle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



ÇOCUKLAR BİLE RİSKLİ



Dünyada 600 milyon kişi diyabetle mücadele ediyor. Her 6 saniyede bir kişi de diyabete bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu durum, diyabetin risklerini gözler önüne seriyor. Peki, ne oluyor da diyabet bu kadar hızlı yayılıyor? Diyabetin oluşmasında en etkili sebebini, fazla beslenme ve hareket azlığı oluşturuyor. Obezite hastalığının neden olduğu diyabet, artık çocuklarda bile görülebiliyor.



LAHMACUN MASUM DEĞIL!



Türkiye'de her 100 kişiden 13'ü bu hastalıkla mücadele ediyor. Diyabet hastalığının ülkemizde bu kadar sık görülmesine, yöresel fast food tüketimindeki artış neden oluyor. Yani dürüm, pide ve lahmacun Türkiye'deki şeker hastalığının ilerlemesinde etkili oluyor.



80'İN ÜZERİNDEYSE DİKKAT!



Büyükşehirlerde ise Batı tipi fast food tarzı beslenmenin benimsenmesi, şeker hastalığını beraberinde getiriyor. Fazla kilolar da bilindiği gibi şeker hastalığına neden oluyor. Bel çevresinin erkeklerde 100, kadınlarda ise 80 santimin üzerine olması şeker hastalığına davetiye çıkartıyor.



ZEYTİNYAĞI İLAÇ GİBİ



Diyabetten korunmada, beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, şekerin dengede kalması ve diyabetsiz bir hayat sürülmesi için şunları öneriyor:



Az az, sık sık yemek yiyin.

Kepekli, çavdarlı ve yulaflı ekmek tüketin.

Sızma zeytinyağı tercih edin.

Günde en fazla 2 fincan kahve veya 3 bardak açık çaydan fazlasını içmeyin.

Yağlı hamur işleri (kek, kurabiye, krema pasta vb.) ve hamur tatlılardan uzak durun.

Yeşil yapraklı sebzeler ile mevsim meyveleri, ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişleri tüketin.



Prof: Dr. Ziya Mocan



Hazırlayan: SiNEM UYSAL



YARIN: GÖZLERİMİZ RİSK ALTINDA!

