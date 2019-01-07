Cani itiraf!

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp öğrencileri Buket Yıldız (22) ve Zeynep Hüsünbey'i (22) katledip Türkiye'ye kaçan Hüsnü Can Ç'nin (21) Pendik'te mezarlıkta yakalandı. Babası Mehmet Ç.'nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı. Bıraktığı notta "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" ifadeleri yer aldı. Zanlının Türkiye'ye döndükten sonra Pendik'te bir iş yerine giderek sattığı kızlara ait laptop bilgisayar ve telefona da emniyet ekipleri tarafından el konuldu. Bu arada TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti. Zanlı dün öğle saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne çıkarıldı. Gazetecilerin "Sen mi öldürdün" sorusunu, "Hı evet ben öldürdüm" diye cevapladı. Zanlı tutuklanarak hapse atıldı.
Buket Yıldız ve arkadaşı Zeynep Hüsünbey'in cenazeleri Türkiye'ye getirilecek.
Zeynep Hüsünbey alışverişten dönerken kapıda karşılaştığı katil tarafından öldürüldü.
MEZARA BU NOTU BIRAKTI
Buket Yıldız ve arkadaşı Zeynep Hüsünbey'in cenazeleri Türkiye'ye getirilecek.
Zeynep Hüsünbey alışverişten dönerken kapıda karşılaştığı katil tarafından öldürüldü.
MEZARA BU NOTU BIRAKTI
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