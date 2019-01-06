eksikliği, dünyada en çok görülen kansızlık türlerinin başında geliyor. Vücuttaki hemoglobin değerinin kadınlarda 12 gr/ dl, erkeklerde 14 gr/dl'nin altına düşmesi durumuolarak adlandırılıyor. Cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, saç dökülmesi ve ellerde ayaklarda uyuşma ile belirti veren demir eksikliğiningerekiyor. Uzmanlar,ve korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: Yetişkinlerde demir eksikliğinin ortaya çıkma nedenlerinin başında fazla çay ve kahve tüketimi geliyor. Bunların dışında etin kavrularak ya da fırında fazla pişirilmesi, sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin de sık tüketilmesi vücuttaki demiri düşürüyor.