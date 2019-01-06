Demir eksikliği, dünyada en çok görülen kansızlık türlerinin başında geliyor. Vücuttaki hemoglobin değerinin kadınlarda 12 gr/ dl, erkeklerde 14 gr/dl'nin altına düşmesi durumu "anemi" olarak adlandırılıyor. Cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, saç dökülmesi ve ellerde ayaklarda uyuşma ile belirti veren demir eksikliğinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Uzmanlar, demir eksikliği ve korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: Yetişkinlerde demir eksikliğinin ortaya çıkma nedenlerinin başında fazla çay ve kahve tüketimi geliyor. Bunların dışında etin kavrularak ya da fırında fazla pişirilmesi, sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin de sık tüketilmesi vücuttaki demiri düşürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.