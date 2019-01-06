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ne - (Hangi besin hangi hastalığa iyi geliyor?)

Kadınlarda sık görülen , yorgun düşürüyor. Saçları bile döküyor. Çözümü ise doğru beslenmekten geçiyor. Pekmez, portakal ve kuru baklagiller, bu hastalığa ilaç gibi geliyor...



Demir eksikliği, dünyada en çok görülen kansızlık türlerinin başında geliyor. Vücuttaki hemoglobin değerinin kadınlarda 12 gr/ dl, erkeklerde 14 gr/dl'nin altına düşmesi durumu "anemi" olarak adlandırılıyor. Cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, saç dökülmesi ve ellerde ayaklarda uyuşma ile belirti veren demir eksikliğinin ihmal edilmemesi gerekiyor. Uzmanlar, demir eksikliği ve korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor: Yetişkinlerde demir eksikliğinin ortaya çıkma nedenlerinin başında fazla çay ve kahve tüketimi geliyor. Bunların dışında etin kavrularak ya da fırında fazla pişirilmesi, sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin de sık tüketilmesi vücuttaki demiri düşürüyor.
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