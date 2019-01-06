Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak 2010 için yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının da görülebileceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak 2010 için yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının da görülebileceği tahmin ediliyor.
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