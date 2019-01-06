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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 12:21

Meteoroloji saat verdi! için son dakika kar yağışı uyarısı! 6 Ocak 2019

'nden için son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji, İstanbul için saat verip vatandaşları buzlanma ve dona karşı uyardı. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? ? İşte 6 Ocak 2019 tahminleri....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Ocak 2010 için yaptığı değerlendirmelere göre İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının da görülebileceği tahmin ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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