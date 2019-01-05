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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 21:13

Son dakika: 'de dehşete düşüren olay! 18 gündür aranıyordu...

'nin Yığılca ilçesinde oturan, 18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte kendini asarak eden Ömer Dal ile ilişkisi olduğu öğrenilen 'in (34), cansız bedeni ormanlık alanda tarafından parçalanmış halde bulundu.

Dehşete düşeceksiniz! 18 gündür aranıyordu, cesedi...

Yığılca Naşlar Köyü'nde 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama başlatıldı. Bugün, D-655 yolu Şifalı Su mevkiinde ormanlık alanda ava çıkanlar tarafından gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, tarafından parçalanmış kadın cesedi buldu. Kolları ve kafası olmayan cesedin 18 gündür kayıp olan Dilek Dağdelen'e ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada genç kadının 18 Aralık 2018 tarihinde Akçakoca'da kendisini asarak eden Ömer Dal'la ilişkisi olduğu, Dal'ın genç kadını öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dilek Dağdelen'in cesedi otopsi için Kurumu'na gönderildi.

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