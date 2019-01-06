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  • 06.01.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 17:33

'dan için son dakika kar yağışı uyarısı!

Afet Koordinasyon Merkezi'nden için son dakika uyarısı geldi. Kurumdan yapılan açıklamada "Bu geceden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor." denildi. , beklenen kar kalınlığını da açıkladı.

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!

'dan yapılan açıklamada, "03 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle şehir merkezinde aralıklarla karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı yaşanırken; Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerimizde yağışlar çoğunlukla kar şeklinde görülmüştür. Çatalca'ya bağlı mahallelerde (başta Binkılıç olmak üzere) 10-25 cm aralığında kar yüksekliği ölçülmüştür." denildi.

Açıklama şöyle sürdürüldü:

BU GECEYE DİKKAT!

Soğuk havanın 09 Ocak 2019 Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, yağışların bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerimizden başlayarak il genelinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

BEKLENEN KAR KALINLIĞINI AÇIKLADI

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarımızda 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 cm arasında kar yüksekliği beklenmektedir.

, luların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7 bin 083 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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