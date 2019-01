Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasının ödülü ise 30 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, ""Güzergah, üzerinde gidilen yol" anlamına gelen "kariyer" kelimesinin içinde Latincede yük arabası anlamına gelen "carrus" var. Peki kariyer kelimesi bizim dilimize hangi dilden geçmiş biliyor muyuz? " denildi. İşte 6 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (6 OCAK 2019)

Soru: Kariyer kelimesi bizim dilimize hangi dilden geçmiş biliyor muyuz?

Cevap: Kariyer kelimesinin kökeni Fransızcadan gelmektedir.

KARİYER HANGİ DİLDEN GELMİŞTİR?

Fransızca carrière kelimesinden gelmektedir. sözcük öznel manası bir yere çıkan, bir yere gelen, mana ına gelmektedir.sözlük manası: Bir meslekte süre ve çalışmayla elde ettikleri , başarı ve uzmanlık genel manası : mesleki yönden mesleki niteliğinin yükselişin ın akademik yönden tanınmış çeşitli derece ve katmanlar düzeyinde sınıflara artmasına genel adı.

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.