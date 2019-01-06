Ankara'da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için son dakika kar yağışı uyarısı yaptı. Gözler Ankara Valiliği'ne döndü. Peki Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak'ta Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi.