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  • Son Güncelleme: 06.01.2019 20:33

: 'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! Kar tatili olacak mı? (7 Ocak 2019)

haberi... 'da okullar tatil mi? 7 Ocak'ta Kar yağışı yurdun dört bir yanında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ankara'da da yoğun kar yağışı gün boyu etkisini gösterdi. Öğrenciler '' sorusunu araştırmaya başladı. Peki olacak mı? Valilikten açıklama geldi. İşte detaylar...



Ankara'da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için son dakika kar yağışı uyarısı yaptı. Gözler Ankara Valiliği'ne döndü. Peki Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak'ta Ankara'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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