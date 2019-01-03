Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açılamada, "Bugünkü ipucumuz Poke topundan çıkıyor! İpucunu şimdiden yakaladın değil mi sevgili hadici? Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir biliyor muyuz?" denildi. İşte 3 Ocak Hadi ipucu yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (3 OCAK 2019)
Soru: Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?
Cevap: ASH KETCHUM
POKEMON KONUSU NEDİR?
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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