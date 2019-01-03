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  • 03.01.2019 16:34

ipucu sorusu: eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir? 3 Ocak 2019

ipucu sorusu yayınlandı. 1997 yılında Japonya'da yayın hayatına başlayan Türkiye'de ise 2000 yılında yayınlanan çizgi filmi sorusunda yer aldı. Peki, Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir? İşte 3 Ocak ve yanıtı...

Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu için yapılan açılamada, "Bugünkü ipucumuz Poke topundan çıkıyor! İpucunu şimdiden yakaladın değil mi sevgili hadici? Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir biliyor muyuz?" denildi. İşte 3 Ocak Hadi ipucu yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (3 OCAK 2019)

Soru: Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter kimdir?

Cevap: ASH KETCHUM

POKEMON KONUSU NEDİR?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

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