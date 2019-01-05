Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrenci Hasan H.'nin ailesi, zanlının cinayetten önce yazdığı ileri sürülen 'İntiharımdan Ceren Damar sorumludur' yazılı mektubu savcılığa teslim etti. H., "Öldürdükten sonra intihar edecektim. İçeriye birileri girince kaçtım" demişti. Katilin kopya çekerken yakalanması sonrası arkadaşına "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dediği de öğrenildi.
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