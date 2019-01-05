Bugünkü
Takvim

'ı öldüreceğim

Ceren Damar’ı öldüreceğim
Ankara'da Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 'ı öldüren öğrenci Hasan H.'nin ailesi, zanlının cinayetten önce yazdığı ileri sürülen 'İntiharımdan Ceren Damar sorumludur' yazılı mektubu savcılığa teslim etti. H., "Öldürdükten sonra intihar edecektim. İçeriye birileri girince kaçtım" demişti. Katilin kopya çekerken yakalanması sonrası arkadaşına "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dediği de öğrenildi.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriCeren Damar'ı öldüreceğim
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar