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  • 04.01.2019 02:56

'te la otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

'te la otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Gülay Karagülle ise ekiplerince kaldırıldı.


Kilis'te askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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