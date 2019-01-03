Kilis'te askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Gülay Karagülle ise 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kilis'te askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
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