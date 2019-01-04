Cuma namazı saati, İslam aleminin bayramı olarak bilinen bu günde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Öğle vakti cemaat halinde kılınan cuma namazı öncesi camiler hazırlandı. Cuma namazının özelliklerinden biri de cuma namazı öncesi hutbe okunmasıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri görülebiliyor. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte il il 4 Ocak cuma namazı vakitleri...

İstanbul cuma saati: 13:14

Ankara cuma saati: 12:58

İzmir cuma saati: 13:21

İL İL 4 OCAK CUMA SAATİ