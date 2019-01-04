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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 09:52

2019: En güzel kısa ve ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın

burada! Her cuma olduğu gibi bugünde cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde vatandaşlar birbirlerine mesajlar göndererek cumalarını tebrik ederler. Bizde sizler için nı derledik. İşte paylaşılabilecek kısa ve ...

Cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kılına gelmiş farz namaz olan cuma namazı, öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte günün anlam ve önemine karşılık sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en güzel resimli ve kısa cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2019

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Ramazanın hürmetine içinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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