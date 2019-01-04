Cuma mesajları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kılına gelmiş farz namaz olan cuma namazı, öğle vakti cemaatle birlikte kılınır. Cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar için en güzel cuma mesajlarını derledik. İşte günün anlam ve önemine karşılık sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en güzel resimli ve kısa cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2019

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Ramazanın hürmetine içinden geçen tüm dilekler kabul olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Cumanız selam ve dua ile dolsun.

İmanına sadık, ümidini yitirmeyen ve rabbimizin beratına ulaşan kullardan olmak dileğiyle.