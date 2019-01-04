Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.01.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 10:19

4 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ürünler raflarda yerini aldı

aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerinin karşısında. 4 Ocak'tan itibaren satışa çıkan ve 8 Ocak'ta son bulacak bu katalogda birçok ürün yer alıyor. Evde ofiste kullanılabilecek dikey ısıtıcı ve elektrikli fanlı ısıtıcının yanı sıra tekstil ürünleri de ön planda. İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu

BİM 2019 yılının kampanyalı ürünlerini satışa çıkardı. Birçok ürünün yer aldığı yeni katalog listesini derledik. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler bugünden itibaren yeni ürünleri satın alabilecek. BİM'in 4 Ocak kataloğu ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, kampanyalar nasıl olacak? İşte BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...

LG K9 cep telefonu 999 TL 2 yıl garantili
Kumtel dikey ısıtıcı 149 TL 2 yıl garantili
Kumtel elektrikli fanlı ısıtıcı 49,90 TL
Xioami taşınabilir şarj aleti 79 TL
Kazak tüyü toplama makinesi 14,90 TL
Termal içlik takımı 39,90 TL

BİM 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLERİNİN RESİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBİM 4 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ürünler raflarda yerini aldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar