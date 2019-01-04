BİM 2019 yılının kampanyalı ürünlerini satışa çıkardı. Birçok ürünün yer aldığı yeni katalog listesini derledik. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler bugünden itibaren yeni ürünleri satın alabilecek. BİM'in 4 Ocak kataloğu ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, kampanyalar nasıl olacak? İşte BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...
LG K9 cep telefonu 999 TL 2 yıl garantili
Kumtel dikey ısıtıcı 149 TL 2 yıl garantili
Kumtel elektrikli fanlı ısıtıcı 49,90 TL
Xioami taşınabilir şarj aleti 79 TL
Kazak tüyü toplama makinesi 14,90 TL
Termal içlik takımı 39,90 TL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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