BİM 2019 yılının kampanyalı ürünlerini satışa çıkardı. Birçok ürünün yer aldığı yeni katalog listesini derledik. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler bugünden itibaren yeni ürünleri satın alabilecek. BİM'in 4 Ocak kataloğu ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, kampanyalar nasıl olacak? İşte BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi...

LG K9 cep telefonu 999 TL 2 yıl garantili

Kumtel dikey ısıtıcı 149 TL 2 yıl garantili

Kumtel elektrikli fanlı ısıtıcı 49,90 TL

Xioami taşınabilir şarj aleti 79 TL

Kazak tüyü toplama makinesi 14,90 TL

Termal içlik takımı 39,90 TL

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