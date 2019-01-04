Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "İpucumuz bu kez paratoner'in, ilk yüzme paletlerinin ve iki odak noktalı, bifocal gözlüğün kaşifinden geliyor. Üstelik tüm bu popüler icatların mucidi, buluşlarının herkes tarafından kullanılması gerektiğine inandığı için hiçbir patent başvurusunda bulunmamıştır. Hazırsak ipucu sorumuz geliyor. Ünlü uçurtma deneyi sonucunda yıldırımın elektrik akımlarından oluştuğunu ispatlayan Amerikalı bilim insanı kimdir?" denildi. İşte 4 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (4 OCAK 2019)

Soru: Yıldırımın elektrik enerjisi olduğunu gösteren bilim insanı kimdir?

Cevap: BENJAMIN FRAKLIN

BENJAMIN FRAKLIN KİMDİR?

Benjamin Franklin, 17 Ocak 1706'da, onyedi çocuklu bir ailenin oğlu olarak Amerika'da doğdu. Kalabalık ailesinde, anne babasının önceki evliliklerinden olan üvey kardeşleri de vardı. Sabun ve mum imalatçısı olan babası Josiah Franklin'in onbeşinci, annesi Abiah Franklin'inse sekizinci çocuğuydu. Küçüklüğünde yüzmeyi çok seviyordu ve iyi bir yüzücü olarak bilinmekteydi.

On yaşında okulu bıraktı. 12 yaşındayken basımevi yöneten ve liberal bir gazete yayınlayan ağabeyi James'in yanına çırak olarak girdi. Basımcılık mesleğini öğrendi ve edebiyat çalışmalarına başladı. 1730'da Philadelphia'da bir basımevi ve gazete kurdu. Poor Richard's Almanac'ı (Fakir Richard'ın Almanak'ı) yayınlamaya başladı. 1732-1757 yılları arasında yönetmenliğini yaptığı Almanac'da Richard Sounders imzasıyla yazılar yazdı.

1757'de Kuzey Amerika Sömürgeler isyanının başlangıcında sömürgelerde yaşayanlar Franklin'i, şikayetlerini Londra'ya iletmekle; 1765'te de damga resmi kanununa karşı itirazları Lord Grenville'e bildirmekle görevlendirdi. 1772'de Massachusetts Valisi Hutchinson'un sömürge halkına karşı hakaretlerle dolu mektuplarını ele geçirerek yayınladı. Sömürge halkı karşısındaki itibarı arttı. Amerikan Kongresi'ne milletvekili seçildi. 1776'da Thomas Jefferson ve John Adams ile birlikte bağımsızlık bildirgesini hazırladı.

Eylül 1776'da kongre, ekonomik ve askeri yardım istemek üzere aralarında Franklin'in de bulunduğu üç kişilik bir komisyonu Fransa'ya gönderdi. Franklin, Fransız dışişleri bakanı Charles Gravier ile görüşmelerinde çok başarılı oldu. 1775-1783 Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonunda İngiltere ile barış görüşmelerini sürdürmek üzere seçilen diplomatlardan birisi olarak İngiltere'ye gitti. İngiltere ile barış antlaşmasının imzalanmasından sonra 1785'te Amerika'ya döndü. 1787'de Philadelphia Anayasa Kurultayının çalışmalarına katıldı. Bir müddet sonra da öldü.

Onun renkli yaşamı, bilimsel ve politik başarıları Amerika'nın en etkili Kurucu Babaları olarak, Franklin para ve onur gördü; savaş gemileri; birçok şehir, ilçe, eğitim kurumları, namesakes bir isim ve şirketler ve ölümünden sonra en fazla iki yüzyıl, sayısız kültürel referanslara onun adı verildi.