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a adaçayı demleyin! İşte menopoza karşı yapılması gerekenler

50’li yaşlardan sonra kadınları tehdit eden , ihmale gelmiyor. ı bile bitiren bu süreçte kadınların adaçayı, ceviz, fındık ve kuş üzümü gibi besinleri tüketmesi öneriliyor.



Kadınlarda, yumurtlama döneminin sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Ülkemizde kadınlar 49 yaşında menopoza giriyor. Bu dönemde kadınlarda ateş basması, çarpıntı, uykusuzluk ve gece terlemeleri şikayetleri görülüyor. Uzmanlar, sağlıklı bir menopoz icin önerilerini sıralıyor...

HASTALIK DEĞİL
İlk olarak menopozun herhangi bir hastalık ya da sağlık problemi olmadığını bilmek gerekiyor. Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak görülen bu durumu bazı kadınlar daha şiddetli yaşıyor. Bu sorunlar pek çok kadında 3-5 yıl sonra kendiliğinden kayboluyor. Bu şikayetler, her kadında farklı görülüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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