yumurtlamadönemininsona ermesi, menopozolarak adlandırılıyor.Ülkemizde kadınlar49 yaşında menopozagiriyor. Bu dönemdekadınlarda ateşbasması, çarpıntı,uykusuzluk ve geceterlemeleri şikayetlerigörülüyor. Uzmanlar,sağlıklı bir menopozicin önerilerinisıralıyor...olarakÖstrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak görülen bu durumu bazı kadınlar daha şiddetli yaşıyor. Bu sorunlarkayboluyor. Bu şikayetler, her kadında farklı görülüyor.