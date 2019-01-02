Bitkisel reçeteleriyle hastalıkları iyileştiren Çek yazar Maria Treben'in kitapları, dünyada 8 milyondan fazla sattı. Hastalıkların şifasının doğadan geldiğini açıklayan Treben, bu kürlerin mutlaka doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Reçeteleriyle yüzlerce hastalığı iyileştiren Treben'in bitkisel formüllerine TAKVİM ulaştı...
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