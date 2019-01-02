Paralı poşet hayatımıza girdi

Yeni yıl ile birlikte alışverişte 'paralı poşet' dönemi başladı. Plastik alışveriş poşetleri en az 25 kuruşa satılmaya başladı. Alışverişe gelen vatandaşlar, kasiyerlerin 'Poşet ister misiniz?' sorusuyla şaşırdı. Kimi vatandaşlar da ceplerinde getirdiği poşetlerine ürünlerini koyup evinin yolunu tuttu. Bazıları da ellerinde taşıdıkları market ürünleri ile renkli görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşların bir kısmı poşetlerin paralı olmasına tepki gösterirken, kimileri de çevreyi korumak adına çok olumlu bir adım atıldığı değerlendirmesinde bulundu. Paralı poşet uygulaması, sosyal medyada da geniş yer aldı.
KÜÇÜKLER ÜCRETSİZ
Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak. Yeni üretilen tüm poşetler barkodlu olacak. Ancak firmalara ellerindeki barkodsuz poşetleri kullanabilmeleri için 31 Mart'a kadar süre tanındı. Manav, ekmek ve şarküteri reyonları dışında tüm poşetler para ile satılacak. Açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan küçük poşetler ücretsiz olacak. Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdalar poşete konulabilecek.
ÇEVRECİ VATANDAŞ!
Poşete para vermek istemeyen bazı vatandaşlar aldığı ürünleri elinde taşımayı tercih etti.
VAZGEÇMEDİ
Poşet alışkanlığı olan bazı vatandaşlar ise 25 kuruş ödeyip yine almayı seçti.
HATIRA POŞET FİŞİ
Bazı vatandaşlar 25 kuruşluk ödemenin olduğu kasa fişlerini saklayacağını söyledi.
YENİ SEKTÖR OLUŞTU
Birçok yerde anında alışveriş çantası satışları başladı.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
Madem kullanmayı bilmiyoruz, poşet 25 kuruş değil 5 lira olsun. Hatta mümkünse yasaklansın. Tabiatı pisleten bu görüntelerden kurtulmuş oluruz.
Markette poşet pazarlığı yaptım 25 kuruştan 1 kuruş aşağı inmedi.
Eskiden 10 ayrı torbaya koyduğum malzemeleri bir poşete sığdırdım. Yetenekliyim.
Şu aralar en gıcık olduğum soru poşet istiyor musunuz?
Sabah yeğenim marketten heyecanla geldi; "Teyze bu poşet 25 kuruş, saklayalım yada dur ben bütün evi gezdireyim" dedi. En son mutfağı tanıtıyordu.
Çantada poşet taşıma dönemi başladı.
Avrupa'da 40 yıldır doğayı korumak adına uygulanan bu uygulamanın ülkemiz insanı tarafından neden bu kadar abartıldığını anlayabilmiş değilim... Alışverişe giderken yanında bez torba götürmek bu kadar mı zor!?
Poşetin ücretli olması o kadar da kötü değil bence. Para bozdurmak için poşet alabilirsiniz.
Halkımızın paralı poşetle imtihanı: az önce kadının biri kasiyerin "Poşet alacak mısınız?" sorusunu bir türlü anlamayınca ellerini havaya kaldırarak teslim oldu.
Alışveriş poşetine para verecek olmak size neden bu kadar dokundu? Plastik, doğaya zarar veriyor, bunu önlemek, poşet kullanımını azaltmak için ücretlendirilmesi çok çok iyi oldu. Bu projeyi sonuna kadar destekliyorum.
KÜÇÜKLER ÜCRETSİZ
Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak. Yeni üretilen tüm poşetler barkodlu olacak. Ancak firmalara ellerindeki barkodsuz poşetleri kullanabilmeleri için 31 Mart'a kadar süre tanındı. Manav, ekmek ve şarküteri reyonları dışında tüm poşetler para ile satılacak. Açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan küçük poşetler ücretsiz olacak. Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdalar poşete konulabilecek.
ÇEVRECİ VATANDAŞ!
Poşete para vermek istemeyen bazı vatandaşlar aldığı ürünleri elinde taşımayı tercih etti.
VAZGEÇMEDİ
Poşet alışkanlığı olan bazı vatandaşlar ise 25 kuruş ödeyip yine almayı seçti.
HATIRA POŞET FİŞİ
Bazı vatandaşlar 25 kuruşluk ödemenin olduğu kasa fişlerini saklayacağını söyledi.
YENİ SEKTÖR OLUŞTU
Birçok yerde anında alışveriş çantası satışları başladı.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
Madem kullanmayı bilmiyoruz, poşet 25 kuruş değil 5 lira olsun. Hatta mümkünse yasaklansın. Tabiatı pisleten bu görüntelerden kurtulmuş oluruz.
Markette poşet pazarlığı yaptım 25 kuruştan 1 kuruş aşağı inmedi.
Eskiden 10 ayrı torbaya koyduğum malzemeleri bir poşete sığdırdım. Yetenekliyim.
Şu aralar en gıcık olduğum soru poşet istiyor musunuz?
Sabah yeğenim marketten heyecanla geldi; "Teyze bu poşet 25 kuruş, saklayalım yada dur ben bütün evi gezdireyim" dedi. En son mutfağı tanıtıyordu.
Çantada poşet taşıma dönemi başladı.
Avrupa'da 40 yıldır doğayı korumak adına uygulanan bu uygulamanın ülkemiz insanı tarafından neden bu kadar abartıldığını anlayabilmiş değilim... Alışverişe giderken yanında bez torba götürmek bu kadar mı zor!?
Poşetin ücretli olması o kadar da kötü değil bence. Para bozdurmak için poşet alabilirsiniz.
Halkımızın paralı poşetle imtihanı: az önce kadının biri kasiyerin "Poşet alacak mısınız?" sorusunu bir türlü anlamayınca ellerini havaya kaldırarak teslim oldu.
Alışveriş poşetine para verecek olmak size neden bu kadar dokundu? Plastik, doğaya zarar veriyor, bunu önlemek, poşet kullanımını azaltmak için ücretlendirilmesi çok çok iyi oldu. Bu projeyi sonuna kadar destekliyorum.
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PAZAR ARABASI DA ÇÖZÜM OLABİLİR.ÖRNEĞİN PZAR ARABASINI DOLDURUP APARTMANA GELDİN,ASANSOR VARSA FIRLAT TEK TEK ASANSORA.YUKKARDA BİRİ BEKLESİN ASANSORU.ASANSOR YOKSA DİDİZİLİN MEDİVANA TEK TEK ELDEN ELE ULAŞTIRIN.
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