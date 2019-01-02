Hırsızlığa adli kılıf

Erzurum'da bir bankada ticari müşteri ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan 37 yaşındaki İsmail Cem Odabaşoğlu, 13 Kasım 2017'de şube müdürüne giderek, müşteriler adına kredi çekip, hesabına aktardığını itiraf etti. İtiraf üzerine başlatılan soruşturmada, Odabaşoğlu'nun, çalıştığı bankanın müşterilerinden inşaat ve gıda firması adına, şirket yöneticilerinin bilgisi dışında borçlu ve alacaklı cari hesaplar tahsis ettiği, borçlu hesaplara kredi kullandırarak alacaklı hesaplara aktardığı, böylelikle de toplam 3 milyon 175 bin TL'yi zimmetine geçirdiği tespit edildi. İsmail Cem Odabaşoğlu'nun başka bir bankada çalışan 47 yaşındaki ablası Arzu Zehra Taş'ın da kardeşinin borcunu kapatmak amacıyla aynı yöntemle 1 milyon 500 bin TL zimmetine geçirdiği belirlendi. Gözaltına alınan İsmail Cem Odabaşoğlu 18 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konulurken, ablası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme; Odabaşoğlu'na 7,5 yıl, Arzu Zehra Taş'a ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezaların az olmasına tepkiler olurken, mahkeme gerekçeli kararda skandal ifadeler kullandı: Kardeş 2 sanığın eylemlerinin ortaya çıkmaması amacıyla hileli bir davranışa başvurmadıkları için suç 'basit zimmet' kapsamındadır...
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