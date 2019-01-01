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Siroza kurtayağı çayı, mide ine yonca

, bitkisel karışımlarıyla mide ini iyileştirdi. Yonca suyunun bu hastalığa iyi geldiğini belirtti. Göğüs hastalıkları için de portakal nergisini önerdi.

Siroza kurtayağı çayı, mide kanserine yonca

Şifacı Maria Treben, hastalıkların tedavisinin doğadan geldiğini söyledi. Bitkisel kürleri ile binlerce kişiyi iyileştirdi. Kitapları satış rekorları kıran Treben, bitkisel reçetelerinin doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. TAKVİM, dünyayı iyileştiren şifacının reçetelerini, okuyucuları için derledi...

GÖĞÜS HASTALIKLARI: Tedavi ameliyat yapıldıktan sonra başlar. Yaralar, koltuk altına kadar portakal nergisi kremi ile yağlanır. Ayrıca 300 gr. portakal nergisi, 100 gr. civanperçemi ve 100 gr. ısırgan otunu iyice karıştırın. Her 1 su bardağı için bir dolu tatlı kaşığı hesap edin. 1.5-2 litrelik bu çaydan gün boyu yudum yudum için.

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