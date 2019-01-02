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Öksürüğe bal-siyah turp
Bugünlerde herkes, geçmeyen gripten ve öksürükten yakınıyor. Siyah turp, bal ile birleştiğinde bu rahatsızlığa çözüm oluyor. Bunun için ilk olarak u iyice yıkayın. Tepesini kesin, altına küçük bir delik açın. İçerisinde bir miktar ekleyin. u, bardağın üzerine yerleştirin. 12 saat, balın turpun içerisinden akması için bekleyin. Bu sürenin sonunda, bardağa akan sıvıyı tüketin. Siyah turp-bal karışımını yemeklerden önce 2-3 kaşık tüketin.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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