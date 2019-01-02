Öksürüğe bal-siyah turp

Bugünlerde herkes, geçmeyen gripten ve öksürükten yakınıyor. Siyah turp, bal ile birleştiğinde bu rahatsızlığa çözüm oluyor. Bunun için ilk olarak siyah turpu iyice yıkayın. Tepesini kesin, altına küçük bir delik açın. İçerisinde bir miktar bal ekleyin. Turpu, bardağın üzerine yerleştirin. 12 saat, balın turpun içerisinden akması için bekleyin. Bu sürenin sonunda, bardağa akan sıvıyı tüketin. Siyah turp-bal karışımını yemeklerden önce 2-3 kaşık tüketin.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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