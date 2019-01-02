Afrodizyak incir

Moe rengiyle gönülleri fetheden kuru incirin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin ve mineral deposu incir, kalbi ve mideyi kuvvetlendiriyor. Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlıyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

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