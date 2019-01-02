Elsa’nın sırrı pastırma

Victoria's Secret mankenleri, güzellikleri ile herkesi büyüledi. Meleklerin, formda kalma sırları ise dünyadaki milyonlarca kadın tarafından merak edildi. Markanın, yıldızı parlayan İsveçli modeli Elsa Hosk, formda kalmanın sırrının sağlıklı beslenmek olduğunu söyledi. Sabahları yumurta ve pastırma yediğini belirtti. 30 yaşındaki model, düzgün fiziği için düzenli spor yapmasının yanında her gün mercimek çorbası, patates, domates ve peynir tükettiğini dile getirdi.
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