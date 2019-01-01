Osteoporoz yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi, daha çok kadınları tehdit ediyor. Menopoz dönemi sonrası görülen bu hastalık, kemik dokusunda bozulma ve kemik kitlesinde azalma nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu hastalıkla kemiğin darbelere karşı direnci azalıyor. Kemiklerde kırıklar oluşabiliyor. Önemli bir halk sağlığı problemi olan kemik erimesi dünyada ve ülkemizde 60-70 yaşından sonraki kadınların üçte birinde görülüyor. Nüfusun giderek yaşlanması da bu hastalığın görülme sıklığını artırıyor.
MENOPOZU BEKLER
Kemiklerin korunmasında osteoporoz, büyük önem taşıyor. 50 yaş üzerinde olmak, kadın olmak, erken yaşta menopoza girmek, kalsiyum ve vitamin D'den eksik beslenmek, hareketsiz yaşam sürmek kemik erimesine yakalanma riskini artırıyor. Kafein kalsiyum emilimini azaltıyor ve idrarla kalsiyum atılımını artırıyor. Kafein tüketiminin artışı kırık riskini artırıyor.
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