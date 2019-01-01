yanitoplumdabilinen adıyladaha çok kadınlarıtehdit ediyor. Menopozdönemi sonrasıgörülen bu hastalık,kemik dokusundabozulma ve kemikkitlesinde azalmanedeniyle ortaya çıkıyor.Bu hastalıkla kemiğin darbelerekarşı direnci azalıyor.Kemiklerde kırıklar oluşabiliyor.Önemli bir halk sağlığıproblemi olan kemik erimesidünyada veüçte birindegörülüyor. Nüfusun giderekyaşlanması da bu hastalığıngörülme sıklığını artırıyor.Kemiklerin korunmasında osteoporoz, büyük önem taşıyor. 50 yaş üzerinde olmak, kadın olmak, erken yaşta menopoza girmek, kalsiyum ve vitamin D'den eksik beslenmek, hareketsiz yaşam sürmek kemik erimesine yakalanma riskini artırıyor. Kafein kalsiyum emilimini azaltıyor ve idrarla kalsiyum atılımını artırıyor. Kafein tüketiminin artışı kırık riskini artırıyor.