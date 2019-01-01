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  • 01.01.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 21:46

: Meteoroloji'den kuvvetli ve uyarısı!

'nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor. Muğla, , , Hatay çevreleri ile 'in doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İşte yurt genelinde ...



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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