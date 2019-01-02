Sinüzit ses kesiyor

Havaların buz kestiği bugünlerde, zayıflayan bağışıklık sistemi, ses sağlığını da olumsuz etkiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, ses kısıklığına yol açan nedenleri sıralıyor. Şu uyarılarda bulunuyor:

Fast food masum değil: Sigara, çay, kahve, bitki çayını aşırı tüketmeyin. Fast-food olarak da bilinen hazır gıdalar, çikolata, kızartmalar, turşu, ketçap, mayonez, hardal, aşırı baharatlı gıdalar, gazlı içecekler, hazır meyve suları gibi kendisi asitli olan veya asit artırıcı içeceklerden kaçının.

Reflü ve tiroide dikkat: Sinüzit, alerji gibi hastalıklar da ses kısıklığına neden olabiliyor. Bu nedenle kornik hastalıkların tedavi edilmesi gerekiyor.

Kemerleri sıkmayın: Kemerin fazla sıkılması, karın içi basıncını artırıyor.

Sesin kısılmasına neden oluyor.

Bol su için: Günde en az 8 bardak su içmek gerekir. Çünkü yeterince su içmemek ses kısıklığına neden olur. Ihlamur ve zencefil gibi bitki çayları aşırıya kaçılmadığı sürece ses kısıklığına faydalıdır.

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