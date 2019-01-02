Tiyatrocu Gülriz Sururi, 90 yaşında hayatını kaybetti. 1962 yılında Engin Cezzar'la birlikte 'Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kuran sanatçı; Keşanlı Ali Destanı oyunlarındaki rolleriyle tanınmıştı. Sururi'nin vasiyeti üzerine toprağa verildikten sonra ölüm haberi açıklandı. Sururi; bir röportajda, "Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş' diye konuşuyorlar" demişti.
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