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gizlice gömüldü

Gizlice gömüldü
Tiyatrocu , 90 yaşında hayatını kaybetti. 1962 yılında Engin Cezzar'la birlikte 'Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kuran sanatçı; Keşanlı Ali Destanı oyunlarındaki rolleriyle tanınmıştı. Sururi'nin vasiyeti üzerine toprağa verildikten sonra ölüm haberi açıklandı. Sururi; bir röportajda, "Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş' diye konuşuyorlar" demişti.

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