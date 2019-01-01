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  • 02.01.2019 07:16

'ta film gibi olay! Sevgilisine kızdı evini yaktı

'ta sevgilisi ile sorun yaşayan genç kadın, birlikte yaşadıkları evi yaktı. Evi ateşe vermesinin ardından alevlerin yükselmesi ile birlikte dumandan etkilenen kadını itfaiye ekipleri son anda ölümden kurtardı.

Kahramanmaraş'ta film gibi olay! Sevgilisine kızdı evini yaktı

Olay, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Caddesi üzerinde yer alan Seyran Apartmanın 5. katında meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar, apartmandan dumanlar çıktığı fark etmesiyle durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanı fark eden ekipler, zaman kaybı yaşanmaması için yan dairenin balkonundan içeri girdi. Yapılan ilk kontrolde içeride baygın halde bulunan kadın dışarı çıkarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı.

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