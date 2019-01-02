Meteoroloji uyardı! Balkanlardan yoğun kar geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak? 2 Ocak 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin yeni tahminlerini açıklarken Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışı konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin tamamını etkisi altına alması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği bildirildi. İşte 2 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...