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  • Son Güncelleme: 02.01.2019 08:43

Meteoroloji uyardı! Balkanlardan yoğun kar geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak? 2 Ocak 2019

Bugün hava nasıl olacak? ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarılar geldi. Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışının yurdu etkisi altına alacağını açıklayan uzmanlar, özellikle Marmara ve Kuzey Ege'yi uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı! Balkanlardan yoğun kar geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak? 2 Ocak 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin yeni tahminlerini açıklarken Balkanlardan gelen soğuk hava ve kar yağışı konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin tamamını etkisi altına alması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşeceği bildirildi. İşte 2 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

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