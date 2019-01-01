Antalya'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli saldırganın, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığı öne sürüldü.
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Antalya'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli saldırganın, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığı öne sürüldü.
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