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  • 02.01.2019 05:02

'da market soygunu | 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı

'da bir market zincirinin şubesine giren şüpheli, silah tehdidiyle kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, ara sokaklarda gözden kaybolduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Antalya'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli saldırganın, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığı öne sürüldü.

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