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Kötü netice!

Kötü netice!
Burdur'da 26 Kasım'da meydana gelen da, Adem Tezcan'ın (22) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Tezcan ile yanındaki Hatice Aldemir (24) ve Mustafa Tulunay (27) yaralandı. Kazazedeler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tuncay ve Tezcan aynı gün tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Aldemir, 32 gün sonra yaşamını yitirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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