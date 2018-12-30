Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son günü için hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahminlerinde yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller için önümüzdeki 3 gün içerisinde kar yağışı görülmediği bilgisi verildi. Takvim.com.tr olarak sizler için 30 Aralık 2018 Pazar hava durumu tahminlerini derledik...