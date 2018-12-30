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  • 30.12.2018 08:03

'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da ? 30 Aralık 2018

tahminlerini internet sitesi üzerinden açıklayan Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı aktarılırken, buzlanma ve sis hadiselerinin görüleceği belirtildi. Peki ? İşte 30 Aralık 2018 Pazar hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son günü için hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan hava durumu tahminlerinde yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller için önümüzdeki 3 gün içerisinde kar yağışı görülmediği bilgisi verildi. Takvim.com.tr olarak sizler için 30 Aralık 2018 Pazar hava durumu tahminlerini derledik...

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