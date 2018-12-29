İstanbul'da yılbaşı tedbirleri | Atlı polisler yılbaşı gecesi ilk kez görev yapacak
Yılbaşı gecesine ilişkin alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 17 bini Taksim çevresinde olmak üzere 39 bin polis ve bekçinin görev alacağı belirtildi. Simitçi, piyangocu, temizlik görevlisi gibi kılıklardaki güven timleri, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek. Bu yıl ilk kez yılbaşı gecesi atlı polisler de görev yapacak.
Tedbirlerin birinci aşamasının 21 Aralık'ta başladığını ve 1 milyon 520 bin kişinin sorgulandığını belirten Baybaba, şöyle devam etti:
''Bunlardan 4 bin 127'si çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir. Tedbirlerin ikinci aşamasında İstanbul'un huzur ve güveni temininde bize çok yardımı dokunan yaklaşık 85 bin halen aktif görevdeki özel güvenlik görevlilerinin denetlenmesi oldu.
İlimiz genelinde taksiler, bunların sürücüleri ve bunları kullananlar üzerinde yaptığımız uygulamalarda bin 777 araç incelenmiş, 3 bin 493 şahıs GBT sorgusundan geçirilmiş, 57 şahıs gözaltına alınmış, 65 şahıs da adli birimlere sevk edilmiştir. İlimizin AVM ve meydanlarında denetimler arttırılmış, özellikle toplu ulaşım araçlarında Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa yürüttüğümüz, metro istasyonların içerisi, çevresi ve buraya gelen yollar 6 bin kamera ile izlenmektedir. Buralarda şüpheli görülen şahıs, şüphe görülen valiz, çanta gibi paketler anında uzman ekiplerimiz tarafından incelenmektedir.''
''YILBAŞINDA 39 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK''
Baybaba, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ilke imza attığını dile getirerek, 27 Aralık gecesinde aynı anda 2 bin 617 adrese girildiğini ve çeşitli suçlardan aranan 903 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
Tedbirlerin son aşamasının 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasını kapsadığını aktaran Baybaba, şunları kaydetti: