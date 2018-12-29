İstanbul'da yılbaşı tedbirleri | Atlı polisler yılbaşı gecesi ilk kez görev yapacak

Tedbirlerin birinci aşamasının 21 Aralık'ta başladığını ve 1 milyon 520 bin kişinin sorgulandığını belirten Baybaba, şöyle devam etti:

''Bunlardan 4 bin 127'si çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir. Tedbirlerin ikinci aşamasında İstanbul'un huzur ve güveni temininde bize çok yardımı dokunan yaklaşık 85 bin halen aktif görevdeki özel güvenlik görevlilerinin denetlenmesi oldu.