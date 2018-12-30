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Çare rezene

Çare rezene
Çok eski çağlardan beri tıbbi amaçlı olarak kullanılan rezene, ilaç etkisi yapıyor. Kalsiyum, potasyum, B ve C vitamini açısından oldukça zengin olan rezene, afrodizyak etkiler gösteriyor. Cinsel isteği tetikliyor. Günde 1 bardak rezene çayı tüketilmesini öneren uzmanlar, mucize bitkinin faydalarını şöyle özetliyor

Mide ağrılarını dindirir.
Kilo vermeye yardım eder.
riskini düşürür.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kolesterole iyi gelir.
Kansızlığı önler.
Kalp sağlığını korur.
Cildi güzelleştirir.
Gribi önler.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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