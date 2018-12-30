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Astıma bir diş sarımsak

Astıma bir diş sarımsak
Kronik akciğer hastalıklarından astım, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, tedavisi ömür boyu süren bu hastalıkta doğru beslenmenin önemine değiniyor. İlaç tedavisinin yanında mutfağımızda bulunan besinler de bu hastalığın şekayetlerini azaltıyor. Sarımsak, içerisindeki quercetin adlı bir kimyasal içermesi sebebiyle akciğerde meydana gelen iltihabı engelliyor. Düzenli tüketildiğinde astım ataklarının şiddetini hafifletiyor.
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