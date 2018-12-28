Hac kura çekimi için adaylar heyecan içinde. Diyanet'in yayınladığı takvime göre 8-14 Aralık'ta başvurusu alınan hac kuraları bugün gerçekleştirilecek. Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, hac kuraları saat kaçta çekilecek? 2019 Hac kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet'in yayınladığı takvime göre, hac kuraları bugün saat 15.002de çekilmeye başlayacak. Kura çekimi sırasında canlı olarak hacca gitmeye hak kazananların ismi görülecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim isim liste Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak.

Kesin kayıt ne zaman?

Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayıt ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra Diyanet tarafından yayınlanacak.