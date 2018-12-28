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  • 28.12.2018 10:40
  • Son Güncelleme: 28.12.2018 10:49

? 2019 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?

Hac kuraları için geri sayım başladı. Yaklaşık 2 milyon hacı adayının gözü kulağı kurada. Hac farizasını yerine getirmek isteyenlerin merakla beklediği kura çekimi bugün gerçekleşecek. 'in yayınladığı takvime göre kura saati belli oldu. Peki, ? 2019 hac kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Hac kuraları saat kaçta çekilecek?

Hac kura çekimi için adaylar heyecan içinde. Diyanet'in yayınladığı takvime göre 8-14 Aralık'ta başvurusu alınan hac kuraları bugün gerçekleştirilecek. Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, hac kuraları saat kaçta çekilecek? 2019 Hac kura sonuçları nereden öğrenilecek? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

HAC KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet'in yayınladığı takvime göre, hac kuraları bugün saat 15.002de çekilmeye başlayacak. Kura çekimi sırasında canlı olarak hacca gitmeye hak kazananların ismi görülecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim isim liste Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak.

Kesin kayıt ne zaman?

Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra kesin kayıt ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra Diyanet tarafından yayınlanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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