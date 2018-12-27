A101 28 Aralık ürünleri satışa çıktı. Türkiye genelinde 8 bin marketi olan A101'in yayınladığı katalogda teknolojiden züccaciyeye, ev ürünlerinden tekstile, gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor. Sizler için A101'in kampanyalı ürünlerini derledik. İşte bu hafta müşterilerin karşısına çıkan A101 27 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (27 ARALIK 2018)

Torku tereyağ 750 gram 32,95 TL

Pınar süzme beyaz peynir 800 gram 13,95 TL

Muratbey Anadolu lezzetleri peynir çeşitleri 250 gram 9,95 TL

Altınkılıç olgunlaştırılmış yöresel peynir çeşitleri 6,45 TL

Yörsan kaymaklı Tava yoğurdu 1500 gram 9,95 TL

Altınkılıç kefirli probiyotik yoğurt çeşitleri 2,75 TL

Danete selection çeşitleri 4,25 TL

Torku Mini kakaolu süt 6×180 ml. 7,25 TL

Dondurulmuş elmalı tart 14,45 TL

Dondurulmuş karışık pizza ikili 21,95 TL

Trileçe 6,95 TL

Dr Oetker Mini kekler 5,95 TL

Dr Oetker pastacı kreması 2,35 TL

Dr Oetker pasta süsü çeşitleri 1,75 TL

Dr Oetker bitter çikolatalı kuvertur 5,45 TL

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