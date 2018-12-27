A101 27 Aralık 2018: Perşembe kampanyalı ürünler satışta! Güncel aktüel ürünler kataloğu
A10 27 Aralık aktüel ürünleri satışa sunuldu. Aldın Aldın başlığıyla yayınlanan katalogda en dikkat çekenler arasında Samsung 55NU7300 55" UHD CURVED TV yer alıyor. 2 yıl garantili olarak satılan bu televizyon 4.499 TL'den satılıyor. Öte yandan Honor 8X cep telefonuda 2.099 TL'den müşterilere sunuldu. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte A101 27 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi...
27 Aralık 2018 Perşembe, 09:56:11 Güncelleme: 10:05:33
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