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  • 26.12.2018 15:30
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 15:37

'de bu hafta! 28 Aralık ürünler kataloğu fiyat listesi

28 Aralık kataloğu ile 2018'e veda ediyor. Yeni kampanyalı ürünleri müşterileriyle paylaşan BİM'in yayınladığı listede birçok ürün göze çarpıyor. İndirimli ürün listesini merak eden BİM müşterileri için yeni kataloğu derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler indirimli olacak? İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM kampanyalı ürünler listesi

BİM 28 Aralık 2018 aktüel ürünler listesi belli oldu. 2018'in son kampanyalı ürünleri Cuma günü raflarda yerini almaya başlayacak. BİM kampanya fırsatları için yılbaşına özel ürünlerin yanı sıra evinizde dekorasyon için kullanabileceğiniz ürünlerde yer alıyor. İşte BİM'de bu hafta müşterilerin karşısına çıkacak atkül ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 ARALIK 2018)

Ahşap görünümlü, üst kalite suntalamdan üretilmiş, 2 adet rafa sahip, 6 taksit imkanı ile sahip olabileceğiniz Modern TV Ünitesi 175 TL. 15 saate kadar kullanım süresi ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Meizu A20 Bluetooth Hoparlör 99,90 TL. Su geçirmez özellikli, silikon kordonlu, analog ve dijital olmak üzere seçenekleri bulunan Reebok Kol Saati 99,90 TL.

BİM 28 ARALIK KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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