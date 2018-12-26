BİM 28 Aralık 2018! BİM Cuma indirimleri belli oldu! İşte güncel aktüel ürünler kataloğu
BİM marketlerin 28 Aralık aktüel ürünleri yayınlandı. 2018 yılının son aktüel ürünleri listesini yayınlayan BİM'in müşterilerine sunduğu kampanyalı ürünler arasında Modern TV Ünitesi 175 TL'den satılacak. Öte yandan kol saati, erkek bakım seti, saç düzleştirici, saç kurutma makineis, baskül, oyuncak çeşitleri ve tekstil ürünleri de dikkat çekenler arasında. Peki, bu hafta hangi ürünler satılacak? İşte BİM 28 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu listesi...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 13:22:47
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