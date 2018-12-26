Uşak'ta önceki gece sobayı yakan Ayşe Özdemir (26), Hatice (20) ve yürüme engelli Ali Yeşilkuşak (16), zehirlenerek hayatını kaybetti. 15 gün önce evlenen Ayşe Özdemir ile kardeşlerinin cenazesi, dün toprağa verildi. Eşi Ayşe'nin ölümüyle sarsılan Özdemir'in daha önce sosyal medyada eşi için yaptığı "Allah'ım sana ne kadar şükürler etsem azdır. Sen bana böyle mükemmel bir eş verdiğin için, beni böyle mutlu ettiğin için binlerce şükürler olsun" yazılı paylaşımı ise yürekleri deldi.

CEYHAN TORLAK