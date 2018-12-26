Bugünkü
Takvim

Ah Ayşe!

Ah Ayşe!

Uşak'ta önceki gece sobayı yakan (26), Hatice (20) ve yürüme engelli Ali Yeşilkuşak (16), zehirlenerek hayatını kaybetti. 15 gün önce evlenen Ayşe Özdemir ile kardeşlerinin cenazesi, dün toprağa verildi. Eşi Ayşe'nin ölümüyle sarsılan Özdemir'in daha önce sosyal medyada eşi için yaptığı "Allah'ım sana ne kadar şükürler etsem azdır. Sen bana böyle mükemmel bir eş verdiğin için, beni böyle mutlu ettiğin için binlerce şükürler olsun" yazılı paylaşımı ise yürekleri deldi.

CEYHAN TORLAK

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAh Ayşe!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar