Turuncu rengiyle salataları süsleyen havuç, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, havucun faydalarını şöyle sıralıyor:
Gözleri güçlendirir. Katarakt oluşumunu engeller.
Pankreas, meme, kolon ve prostat kanserinden korur.
Yaşlanmayı yavaşlatır
Kalp dostudur.
Karaciğeri temizler.
Dişleri güçlendirir.
Gözleri güçlendirir. Katarakt oluşumunu engeller.
Pankreas, meme, kolon ve prostat kanserinden korur.
Yaşlanmayı yavaşlatır
Kalp dostudur.
Karaciğeri temizler.
Dişleri güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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