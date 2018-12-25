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Gözler ta! İşte havucun faydaları...

Vitamin deposu , şifa dağıtıyor. güçlendiriyor, ciltte kırışıklıkları azaltıyor. besleyerek katarakttan koruyor.

Gözler havuçta!
Turuncu rengiyle salataları süsleyen , sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, havucun faydalarını şöyle sıralıyor:
güçlendirir. Katarakt oluşumunu engeller.
Pankreas, meme, kolon ve prostat kanserinden korur.
Yaşlanmayı yavaşlatır
Kalp dostudur.
temizler.
Dişleri güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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