kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. İakciğer kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor: Bu hastalığın en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ile göğüs ağrısı oluşturuyor.Kimi zaman tarama testlerinde fark edilen ve genelde metastaz yapan kanserin başlıca nedenini sigara oluşturuyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere göreProf. Dr. Osman Erk, akciğer kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun için ilk olarakÖte yandan Amerikan Kanser Derneği, sigaranın yanında obezite, sebze ve meyvenin az tüketilmesinin de akciğer kanserine neden olduğunu vurguluyor. Kanserden korunmanın bir diğer yolu, doğru beslenmekten geçiyor.bulunan karotenler ve C vitamini akciğer kanseri riskini azaltıyor.