Akciğer kanserinin görülme sıklığı, giderek artıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, akciğer kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM için açıklıyor: Bu hastalığın en belirgin şikayetlerini öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı ile göğüs ağrısı oluşturuyor.
KİLOYLA BÜYÜR!
Kimi zaman tarama testlerinde fark edilen ve genelde metastaz yapan kanserin başlıca nedenini sigara oluşturuyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere göre 23 kat fazla görülüyor. Prof. Dr. Osman Erk, akciğer kanserinin önlenebilir bir kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Bunun için ilk olarak sigarayı bırakmayı öneriyor. Öte yandan Amerikan Kanser Derneği, sigaranın yanında obezite, sebze ve meyvenin az tüketilmesinin de akciğer kanserine neden olduğunu vurguluyor. Kanserden korunmanın bir diğer yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Sarı, turuncu, koyu kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerde bulunan karotenler ve C vitamini akciğer kanseri riskini azaltıyor.
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