Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.