Hadi ipucu sorusu yayınlandı... Hadi yarışmacılarına bu akşam gerçekleştirilecek 30 bin lira ödüllü Film Gecesi için "Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir?" sorusu soruldu. Peki Hadi İpucu sorusu olarak sorulan "Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir?
İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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