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  • 22.12.2018 19:46
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 19:51

sorusu: filminin karakterleri kimlerdir? Hadi ipucu

sorusu yayınlandı... Hadi yarışmacılarına bu akşam gerçekleştirilecek 30 bin lira ödüllü Film Gecesi için " filminin karakterleri kimlerdir?" sorusu soruldu. sorusu olarak sorulan "Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir? " sorusunun cevabı ne? İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı... Hadi yarışmacılarına bu akşam gerçekleştirilecek 30 bin lira ödüllü Film Gecesi için "Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir?" sorusu soruldu. Peki Hadi İpucu sorusu olarak sorulan "Suicide Squad filminin karakterleri kimlerdir?

İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı...

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